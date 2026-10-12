Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Un adulto mayor de 70 años fue víctima de un asalto en su vivienda la noche del domingo, en San Francisco de Las Palmeras, en San Carlos, donde dos sujetos armados y encapuchados lo habrían golpeado y amordazado para cometer el robo.

De acuerdo con la información preliminar, los sospechosos ingresaron a la propiedad alrededor de las 7:30 p.m. y sometieron al hombre. Luego, se habrían llevado un vehículo marca Geo Tracker, varios cheques, dinero en efectivo y otros artículos.

“Según la información preliminar, la víctima una persona adulta mayor, al parecer se disponía a ingresar a su vivienda cuando habría sido abordado por al menos dos sujetos, quienes presuntamente lo habrían despojado de sus pertenencias, así como de su vehículo”, explicó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Este sería el vehículo robado.

El perjuicio económico se estima inicialmente en unos ₡6 millones, sin incluir el valor del vehículo. Sin embargo, la cifra deberá ser confirmada por las autoridades.

Tras la salida de los sospechosos, el adulto mayor logró liberarse y salir a la calle para pedir ayuda. Varias personas que transitaban por el lugar lo auxiliaron y llamaron al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Las autoridades realizaron esfuerzos para ubicar a los responsables, pero, de momento, no se reportan personas detenidas por este caso.

El caso se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades judiciales.

Con información de la corresponsal Mariluz Rojas.