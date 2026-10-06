Encapuchados ejecutan ataque armado: Reportan un muerto

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Una balacera ocurrida en Santa Bárbara de Santa Cruz, Guanacaste, dejó como saldo un hombre asesinado y a su acompañante con leves heridas tras lograr huir del ataque armado.

De acuerdo con la información preliminar recopilada en el sitio, el incidente se registró cuando ambos hombres salieron de una cabaña ubicada a unos 300 metros del lugar del suceso y se desplazaban con dirección hacia el centro de Santa Bárbara.

Al llegar a un cruce de carretera caracterizado por la falta de iluminación y poca transitabilidad, los hombres fueron interceptados por un vehículo Toyota Yaris. Del automóvil descendieron, según reportes preliminares, 3 sujetos encapuchados con pasamontañas, mientras un cuarto permanecía en el vehículo, y comenzaron a disparar con armas largas, en apariencia tipo fusil AR-15.

Al percatarse del ataque, el acompañante comenzó a correr para salvar su vida. Pese a que los gatilleros le dispararon en múltiples ocasiones, no lograron impactarlo, sufriendo únicamente escoriaciones en las rodillas producto de la caída durante el escape.

Sin embargo, el otro joven recibió al menos dos impactos de proyectil de arma de fuego en la parte posterior de la cabeza.

Paramédicos de la Cruz Roja de Santa Cruz se desplazaron al sitio para atender la emergencia; no obstante, al llegar confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales y fue declarada fallecida en el lugar.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asumieron la escena para realizar el levantamiento del cuerpo, la recolección de indicios balísticos e iniciar las investigaciones que permitan dar con los responsables y determinar el móvil del ajuste de cuentas.

Con información de corresponsal de la zona