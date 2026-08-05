Encapuchados desatan balacera contra casas en Barrio México

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar a dos hombres y ubicar el vehículo en el que viajaban, luego de un ataque a balazos contra varios inmuebles ocurrido en Barrio México, en San José.

La investigación está a cargo de la Sección de Delitos Varios del OIJ y corresponde a hechos registrados el pasado 13 de junio de 2026, alrededor de las 4:44 a. m., en el distrito Merced.

De acuerdo con las diligencias judiciales, un vehículo sospechoso ingresó a una calle sin salida. Del carro descendieron dos sujetos con el rostro cubierto, quienes posteriormente caminaron hacia una vía cercana.

Según el OIJ, ambos hombres presuntamente accionaron un arma de fuego contra varias casas y, tras cometer el ataque, regresaron al vehículo para darse a la fuga.

Las autoridades indicaron que el vehículo de interés corresponde a un Mitsubishi Outlander color plateado, el cual no portaba placas de circulación al momento de los hechos.

En cuanto a uno de los sospechosos, el OIJ informó que vestía un suéter negro, pantalón negro y zapatos tipo tenis de color blanco. El otro sospechoso vestía un pantalón de mezclilla de color azul, camiseta de manga corta de color negro, gorra de color negro y tenía tatuajes visibles en ambos brazos.

Los agentes judiciales mantienen la investigación para determinar el móvil del ataque e identificar a los responsables. Cualquier persona que reconozca a los sospechosos o tenga información sobre el vehículo puede comunicarse de forma confidencial con el Centro de Información Confidencial del OIJ al teléfono 800-8000-645.