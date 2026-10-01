Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

En un procedimiento marcado por rigurosos protocolos de máxima seguridad, se concretaron los últimos minutos en suelo costarricense del grupo de cinco hombres requeridos por la justicia de Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico transnacional.

Tras completar la verificación documental y el traspaso legal de la custodia por parte de las autoridades migratorias y judiciales, los privados de libertad iniciaron la caminata final hacia la escalinata del avión enviado por la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Foto: Randall Sandoval.

Los sospechosos, el costarricense de apellido Morales Araya y los cuatro colombianos de apellidos Cuesta, Sinisterra, Restrepo y Sánchez, vestían el uniforme anaranjado del sistema penitenciario y permanecían encadenados de pies y manos con restricción de movilidad.

Antes de abordar, los agentes volvieron a colocar a los cinco imputados en una fila recta sobre la pista para realizar la última contabilización y confirmación visual.

Foto: Randall Sandoval.

Uno a uno, y escoltados de cerca por oficiales tácticos de la DEA y de la Policía de Control de Drogas (PCD), los hombres subieron por la escalinata de la aeronave para tomar sus asientos dentro de la cabina.

Una vez con todos los requeridos a bordo y la escotilla asegurada, la aeronave encendió turbinas para iniciar la maniobra de despegue con destino directo al Distrito de Florida, cerrando así un hito en la cooperación policial entre el Poder Ejecutivo costarricense y las agencias de inteligencia de Estados Unidos.