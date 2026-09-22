En vivo: Trump llega a la Asamblea General de la ONU

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

(Naciones Unidas. AFP). La Asamblea General de la ONU empezó este martes a la espera del discurso de Donald Trump, acérrimo crítico de una institución a la que acusa de ser incapaz de resolver los conflictos en el mundo, justo cuando él mismo parece estar atascado en su guerra en Irán.

En su última asamblea como secretario general de la ONU, el portugués António Guterres trazó un panorama sombrío del estado del mundo y pidió colaboración entre las potencias.

Las grandes petroleras han tratado a la atmósfera como un “vertedero” durante décadas y han “sacado beneficios de las consecuencias”, dijo Guterres en su último discurso ante los estados miembros.

Guterres abogó por abandonar los combustibles fósiles, una posibilidad que se aleja ante la decidida política energética de Washington.

Estados Unidos y China deben por su parte cooperar ante los desafíos de la inteligencia artificial, pidió el secretario general.

“Los gobiernos con las mayores capacidades en IA tienen las mayores responsabilidades ante la humanidad”, dijo Guterres.

Entre los conflictos actuales en todo el planeta, Guterres dedicó unas palabras a Israel y los palestinos.

“La violencia, el desplazamiento y la expansión de los asentamientos por parte de Israel en la Cisjordania ocupada están arrasando el camino hacia la paz y despertando el fantasma de la limpieza étnica. No podemos permitir que la solución de dos Estados desaparezca ante nuestros ojos”, dijo.