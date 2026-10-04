En vivo: Siga la transmisión de la Lotería Nacional

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La Junta de Protección Social (JPS) lleva a cabo el Sorteo Ordinario Lotería Nacional n.º 4.921 este domingo 4 de octubre.
Miles de costarricenses se encuentran expectantes de poder ser uno de los afortunados ganadores del premio mayor que reparte ₡350 millones en 2 emisiones.
Vea el en vivo aquí:
Número: 97
Serie: 501
Premio: ₡175 millones por emisión.
Número: 46
Serie: 507
Premio: ₡30 millones por emisión
Número: 08
Serie: 024
Premio: ₡14 millones por emisión