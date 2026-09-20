En vivo: Siga la transmisión de la Lotería Nacional

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

La Junta de Protección Social (JPS) lleva a cabo el Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional N° 4.919 este domingo 20 de setiembre.

La entidad realiza hoy una conmemoración por el Día de la Independencia, por lo cual repartirá ¢640 millones de colones en el premio mayor en dos emisiones.

Además, el segundo premio repartirá ¢92 millones en dos emisiones y el tercero ¢40 millones también en dos emisiones.

Para este sorteo, la JPS tendrá un cuarto premio con ¢10 millones en dos emisiones y un quinto premio con ¢6 millones en dos emisiones.

Usted puede seguir el sorteo en el siguiente enlace: aquí