En la sesión de este viernes, la Comisión Especial que analiza el levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves escuchará su versión y la del ministro Jorge Rodríguez, acusados por presunto delito de concusión.

La comisión tiene plazo hasta el próximo 28 de agosto para emitir criterio sobre si se levanta o no la inmunidad, aunque podría prorrogarse por 20 días más si lo consideran necesario.

Ambiente previo a la Comisión Especial del Presidente. Foto: Catalina Mairena.

Detalles de la Comisión

¿Qué objetivo tiene la Comisión Especial?

La Comisión Especial analiza si hay elementos para levantarle o no la inmunidad al mandatario Chaves y al Ministro de Cultura, Jorge Rodríguez.

¿Quién integra la Comisión?

Esta comisión está conformada por las diputadas Andrea Álvarez, Rocío Alfaro y el legislador Daniel Vargas.

¿Por qué se analiza si se debe levantar la inmunidad al Presidente?

La Corte Plena hizo la solicitud luego de que la Fiscalía General de la República, presentara una acusación contra el presidente Chaves, por el presunto delito de concusión en el caso del contrato con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

¿Qué acusó la Fiscalía?

La Fiscalía investiga una presunta dádiva que el productor Christian Bulgarelli habría dado al exasesor presidencial Federico Cruz, conocido como ‘Choreco’.

Bulgarelli fue la persona adjudicada por un contrato con el BCIE para una labor de comunicación de Casa Presidencial y ahora es un testigo clave del Ministerio Público.

Fiscal General, Carlo Díaz. Foto: Randall Sandoval.

¿En qué consiste lo señalado por la Fiscalía?

Según el Fiscal General, Carlo Díaz, se trataría de un monto de $32 mil para la compra de una casa.

La tesis de la Fiscalía es que se obligó o indujo a Bulgarelli a pagar esta dádiva (regalo) a Cruz, (también amigo personal del presidente Chaves), producto de la contratación con el BCIE.