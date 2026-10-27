En vivo: Siga la presentación de Bryan Ruiz como DT de La Sele

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

El excapitán de la Selección Nacional de Costa Rica, Bryan Ruiz, será presentado oficialmente como nuevo estratega del equipo patrio.

En un evento organizado por la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), el técnico nacional brindará sus primeras palabras al mando de la escuadra tica de manera oficial.

Ruiz dirigió los duelos ante Nicaragua y Haití por Liga de Naciones de la Concacaf, con saldo de dos victorias. La Sele anotó cinco goles y no recibió anotaciones en ambos encuentros.