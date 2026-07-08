En vivo: Siga aquí las nominaciones a los Premios Emmy 2026

La temporada de premios en televisión arranca este miércoles con el anuncio de las nominaciones a la 78ª edición de los Premios Emmy, los galardones más importantes de la industria televisiva en Estados Unidos.

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La Television Academy dará a conocer la lista de nominados para premiar a las mejores producciones estrenadas entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026. La ceremonia principal se realizará el próximo 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles y será conducida por Mariska Hargitay.

Entre las series que llegaban como favoritas destacan The Pitt, el drama médico de HBO Max; Hacks, una de las comedias más premiadas de los últimos años; y Pluribus, la nueva apuesta de Apple TV+ creada por Vince Gilligan.