En vivo: Huracán Isaías genera fuertes lluvias y se acerca a EE.UU

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

(Pensacola, Estados Unidos. AFP). El huracán Isaías genera fuertes lluvias y ráfagas de viento el viernes a medida que se aproxima a la costa de Estados Unidos en el Golfo de México, en donde se espera que toque tierra más tarde.

Isaías, un huracán de categoría 3 en una escala de 5, se ubica a 145 km de Pensacola, Florida. Presenta vientos máximos sostenidos de 185 km/h y se mueve a 28 km/h, dijo el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

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El NHC añadió que las condiciones en el área se deterioran rápidamente y llamó a la población a refugiarse.

Se trata del primer huracán de la temporada en el Atlántico y llega en un momento inusualmente tardío debido al fenómeno de El Niño. También es el primer huracán en impactar territorio continental de Estados Unidos desde Milton en 2024.

Se prevé que Isaías toque tierra cerca de la ciudad de Pensacola y la vecina localidad de Navarre. En esas áreas, los negocios locales, las gasolineras y farmacias cerraron sus puertas, constató un periodista de la AFP.

Varios equipos de trabajadores se ubicaron en zonas estratégicas de Pensacola y Navarre para responder en caso de interrupciones al servicio eléctrico.

Las autoridades de Florida y del vecino Alabama declararon estado de emergencia desde el jueves y ordenaron evacuaciones.

Varios pobladores, mientras tanto, hicieron acopio de agua y víveres ante la llegada del huracán.