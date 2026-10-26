En vivo: Eligen presidencia de la Corte Plena de Justicia

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

La Corte Suprema de Justicia lleva a cabo este lunes el proceso de selección para elegir a la persona que asumirá la Presidencia de la institución durante los próximos cuatro años, tras la salida del magistrado Orlando Aguirre Gómez.

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Un escenario histórico

En esta contienda participan tres magistrados de la Sala III y una magistrada de la Sala I: Damaris Vargas, Gerardo Rubén Alfaro, Patricia Solano y Patricia Vargas.

El proceso reviste un carácter histórico, ya que de resultar electa una de las candidatas, por primera vez en Costa Rica los tres poderes de la República estarían encabezados simultáneamente por mujeres, junto a la presidenta de la República, Laura Fernández, y la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez. En más de 200 años de historia judicial, únicamente Zarela Villanueva Monge (2013-2017) ha ocupado dicho cargo.

La sesión será dirigida por el magistrado Aguirre (al ser el integrante titular de mayor antigüedad que no figura como candidato). Antes de votar, cada aspirante dispondrá de hasta 25 minutos para exponer sus propuestas en el siguiente orden, definido por sorteo:

Damaris Vargas Gerardo Rubén Alfaro Patricia Solano Patricia Vargas

Posteriormente, las y los magistrados formularán preguntas a cada candidatura antes de proceder a la votación.

Mecanismo de elección

Para ganar la Presidencia se requiere una mayoría absoluta de al menos 12 votos del pleno.

El reglamento establece hasta cinco rondas de votación pública en la misma jornada. De no alcanzarse la mayoría requerida tras estas instancias, la sesión se suspenderá y se convocará a una nueva jornada de votación la siguiente semana, proceso que se repetirá sucesivamente hasta concretar la elección.