Este lunes será la primera vez que los diputados someterán a votación el levantamiento o no de la inmunidad de un presidente de la República.

En vivo:

Para quitar el fuero al presidente, o cualquier otro funcionario integrante de los supremos poderes, se requieren 38 votos positivos de los congresistas.

Tras dar el inicio de la sesión, se darán 30 minutos para la explicación de los informes de mayoría y minoría, por parte de los integrantes de la comisión especial que analizó el expediente judicial del caso.

Tras ese paso, los jefes de fracción acordaron realizar un debate reglado para que las fracciones distribuyan un tiempo definido para que algunos diputados puedan hablar por el fondo.

La hora límite para el debate será las 7:00 p.m. donde, Arias someterá a votación la decisión.