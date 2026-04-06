Un equipo de astronautas volará el lunes alrededor de la Luna por primera vez en más de medio siglo, el punto más importante de la misión Artemis II.

La NASA transmitirá el sobrevuelo en su página web, así como en YouTube, Amazon y Netflix, con comentarios tanto de astronautas a bordo de la nave espacial como de expertos en el Centro de Control de Misión en Houston, Texas.

Habrá un periodo de unos 40 minutos durante los que la comunicación con Artemis II será nula, mientras los astronautas pasan por la cara oculta de la Luna.

Puede ver la transmisión aquí:

Con texto de agencias