Francisco Brenes Herrera

Colaborador

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y Coopecaja anuncian la apertura de las inscripciones para la Carrera y Caminata Día del Trabajador, la cual se realizará el domingo 2 de noviembre, a partir de las 7:00 a.m. en Heredia. Detallan que el evento es gratuito y además ofrecerá tres modalidades: la primera de ellas es la caminata de 3 kilómetros. Pero además de tendrá carreras de 5 kilómetros y 10 kilómetros, con salida y meta en el parqueo del costado oeste del Hospital de Heredia.

Habrá espacio para 1300 participantes, quienes recibirán camiseta, hidratación y póliza. La actividad busca fomentar la salud y la recreación entre la comunidad. La Carrera del Trabajador se ha consolidado como un espacio de encuentro para las familias, donde se celebra la salud, la recreación y la unión de la comunidad.

“En una primera etapa, las inscripciones estarán disponibles para funcionarios de la CCSS mediante las plataformas internas de comunicación institucional, a través de un enlace y un código QR. Posteriormente, se abrirán los cupos restantes al público en general mediante un enlace habilitado en las redes sociales de Coopecaja”, indicaron los organizadores.