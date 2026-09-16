En solo 3 días: decomisan más de 9 mil unidades de licor

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

La Policía de Fronteras decomisó más de nueve mil unidades de licor en tan solo tres días en la frontera sur.

De acuerdo con las autoridades, el primer caso ocurrió la madrugada de este miércoles cuando los oficiales realizaban labores de control sobre la margen del río Sixaola y ubicaron a los conductores de dos vehículos cargados con gran cantidad de cerveza y ron con cola.

Por lo que procedieron al decomiso de un total de 4.175 unidades de licor que fueron posteriormente enviadas con el respectivo informe policial a la Policía de Control Fiscal (PCF) del Ministerio de Hacienda.

El otro caso se registró el pasado domingo en Guaycará de Golfito, donde decomisaron 5.136 unidades en una especie de bodega, por lo que suman más de nueve mil unidades de licor en tan solo tres días.

Asimismo, como parte de los operativos contra el contrabando, en el puesto policial del Kilómetro 35 en Golfito, los oficiales abordaron al chofer de un tráiler que transportaba 180 unidades de licor variado sin ninguna factura correspondiente al pago de impuestos.