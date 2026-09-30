En segundos: Así habría robado un celular dentro de un comercio

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Agentes de la Delegación Regional de Pococí-Guácimo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) difundieron un video clave para solicitar la colaboración de la población con el fin de identificar y localizar a un hombre vinculado con un delito contra la propiedad.
De acuerdo con el reporte de la policía judicial, el sujeto figura como sospechoso en el robo de un teléfono celular dentro de un reconocido establecimiento comercial ubicado en el sector de Cariari de Pococí, Limón.
Los hechos se registraron la tarde del pasado 4 de junio de 2026 y toda la secuencia de la maniobra quedó registrada en el sistema de videovigilancia del local.
El OIJ detalló la descripción física y la vestimenta que portaba el requerido al momento del atraco para facilitar su identificación:
Las autoridades instan a cualquier persona que tenga información sobre la identidad o el paradero de este sujeto a comunicarse de forma confidencial a la línea telefónica 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del OIJ.