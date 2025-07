El volante del Deportivo Saprissa, David Guzmán luce más delgado, se nota a simple vista. De cara al inicio del torneo habla del tema.

¿Cómo está el tema del peso?

Esto no se habla porque he escuchado críticas de que es mi trabajo y es lo que tengo que hacer y es válido, pero deben entender que me lesiono en Alajuela estando en campeonato y regreso después de seis meses en campeonato. No es tan fácil como decir voy a aliviarme el dolor de la rodilla y después bajar el peso. Puede más bien venir otro tipo de lesiones. No es excusa, es algo de los especialistas.

¿Por qué el cambio?

Estoy terminando un torneo de buena manera sin lesión y regreso a la pretemporada de cero y la estoy terminando al 100%, entonces es fácil porque no había tenido una pretemporada así. Casi siempre había estado con una lesión o venía de la selección Una crítica es válida, pero debe verse como se dice y por qué.

¿Cómo maneja la crítica?

Yo la analizo la veo y si me funciona la voy a hacer para mejora y para crecer. Después como lo digan cada uno tendrá su opinión.

¿Lo ven más delgado?

Más guapillo digo yo… es comer bien y prepararse esa es la clave.

No podemos hacer un esfuerzo amplio estando en competición. No es algo que uno deba hacerlo por la gente o por lo que se dice sino por lo que dicen los especialistas

¿Cuánto perdió?

Eso lo debe decir el nutricionista yo debo estar en cancha y las fotos si están bien o mal ahí hablaran.

¿Se siente mejor?

Con mas o menos gane cuatro títulos, antes no se veía y ahora sí… será que David Guzmán siempre vende más, porque siempre hablan de él. Me encanta que hablen. Yo crecí con los periódicos y no con las redes sociales.

Hoy en día se habla demasiado en redes sociales.

Lo que yo tengo que hacer es trabajar con mis hijos para que no vean mucho eso.

Debo estar de lo mejor con mis jefes y prepararme más.