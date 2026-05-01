¿En qué consiste la agenda conjunta anunciada por la oposición?

En un movimiento político sorpresivo, las fracciones del Partido Liberación Nacional (PLN), el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el Frente Amplio (FA) y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) anunciaron la conformación de una alianza multipartidaria para impulsar una agenda de trabajo común frente al oficialismo en la Asamblea Legislativa.

Alianza fue anunciada en conferencia (Foto: Jorge Castillo)

El acuerdo, presentado este primero de mayo, busca transformar el Congreso en un “órgano de resolución” que priorice el “diálogo constructivo” sobre la confrontación.

Según los jefes de fracción opositores: Álvaro Ramírez (PLN), Claudia Dobles (CAC), José María Villalta (FA) y Abril Gordienko (PUSC), este bloque de 26 congresistas responde a un mandato ciudadano de “hacer equipo” y buscar soluciones a pesar de las diferencias ideológicas existentes entre las bancadas.

El acuerdo, titulado posteriormente “Soluciones Legislativas Conjuntas en favor de Costa Rica”, enfatiza que esta alianza no implica una renuncia a las identidades ideológicas de cada partido, sino un compromiso para garantizar la gobernabilidad democrática.

Asimismo, el documento establece “límites para la acción política” muy claros: el bloque se compromete a no respaldar ninguna reforma que debilite la independencia de poderes, el Tribunal Supremo de Elecciones o el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Oposición suma 26 escaños (Foto: Jorge Castillo)

Agenda opositora

Seguridad Ciudadana: Los partidos se comprometen a enfrentar el crimen organizado y los capitales ilícitos, fortaleciendo la prevención y el apoyo a los cuerpos policiales.

Los partidos se comprometen a enfrentar el crimen organizado y los capitales ilícitos, fortaleciendo la prevención y el apoyo a los cuerpos policiales. Defensa de la Educación y Salud Pública: El bloque busca “blindar” el presupuesto educativo y luchar por la reducción de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social.

El bloque busca “blindar” el presupuesto educativo y luchar por la reducción de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social. Protección de Derechos y Ambiente: Se plantea un “dique” legislativo para evitar retrocesos en derechos sociales, ambientales y humanos.

Se plantea un “dique” legislativo para evitar retrocesos en derechos sociales, ambientales y humanos. Apoyo a Sectores Vulnerables: La agenda incluye metas específicas para jóvenes, agricultores, mujeres jefas de hogar y poblaciones olvidadas del bienestar.

La agenda incluye metas específicas para jóvenes, agricultores, mujeres jefas de hogar y poblaciones olvidadas del bienestar. Defensa de la institucionalidad democrática: Uno de los puntos más enfáticos del acuerdo es la defensa de la democracia y la independencia de poderes. El bloque opositor manifestó su intención de promover reformas necesarias en el Poder Judicial, pero advirtió que estas no deben buscar “someter a los jueces” ante el gobierno de turno.

Como parte integral de este pacto, las 4 fracciones propusieron la candidatura a la presidencia del Congreso de Diana Murillo (PLN), quien obtuvo 26 votos frente a los 31 de la oficialista Yara Jiménez quien fue electa como nueva presidenta legislativa.

Los líderes de la alianza hicieron un llamado a los demás diputados y a la fracción oficialista para que se sumen a estas propuestas, y aseguraron que el acuerdo no es excluyente y busca el bienestar de toda la ciudadanía costarricense; esto pese a marcar “líneas rojas” frente a las propuestas del Partido Pueblo Soberano (PPSO).