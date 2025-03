Puntarenas F.C. hizo una gran final del Torneo de Copa. Un solo descuido, gol y perdieron el trofeo ante Liga Deportiva Alajuelense, al marcar Joel Campbell desde el punto de penal.

Al final del juego, el Gerente del club, Héctor Trejos, critica cómo terminó jugando el león rojinegro. “La Liga jugó al antifútbol, perdiendo tiempo, lesionándose a cada rato… Creo que un equipo grande no hace eso. Nosotros vinimos a jugar fútbol, nuestros jugadores no perdieron tiempo. Esta afición vino a ver jugar fútbol y no antifútbol. Nuestra estrategia fue meter a cinco jóvenes y cumplimos. Al final pasa lo del penal, que son situaciones que pasan”, dijo el dirigente muy molesto.

Con relación a la falta de penal del portero porteño Leonel Moreira señala que no es culpa del guardameta. “Cómo quita usted un pie cuando ya lo lleva en el aire. Eso es imposible. No sé cómo se puede interpretar como falta de penal, que alguien me explique. Humanamente como un jugador hace para quitar un pie después de que lo lanzó”.

Destacó la buena labor de sus muchachos de la cantera. “Hubo muchachitos que bailaron a más de uno del primer equipo de la Liga. Literalmente bailados, pero ya vendrán otras revanchas”, agregó.

Entrenador piensa igual

Por su parte, el técnico César Alpízar opina igual. “Quedó un sinsabor porque es interesante cómo hace algunos meses una herramienta que era antifútbol ahora se utiliza. Terminaron tirando la bola para arriba y perdiendo tiempo. No me gustó porque es antifútbol. Nosotros intentamos proponer y me siento orgulloso del equipo y de los muchachos que jugaron. Los menores estuvieron a la altura”, repasó.

En el Torneo Clausura, Puntarenas F.C. está de líder con 29 puntos, uno más que el Herediano, 4 más que Alajuelense y 10 puntos arriba del Saprissa. El siguiente juego del cuadro naranja será el miércoles 26 de marzo en la Olla Mágica, ante Sporting, a las 7 de la noche.