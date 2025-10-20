“En ocasiones la fe pública pone cuesta arriba las investigaciones”

Los traspasos ilegales y fraudes registrales han venido en crecimiento durante los últimos 10 años, y muchos de ellos están siendo posibles por el uso de la fe pública que poseen los notarios.

Carlos Meléndez, fiscal de la Fiscalía de Fraudes, señaló que en ocasiones estos funcionarios son engañados o se unen a redes criminales, lo que permite que el uso de la fe pública avale el movimiento de bienes y propiedades.

Con esta fe pública los notarios pueden presentar ante el Registro Nacional escrituras transcritas firmadas únicamente por ellos, lo que valida el trámite.

“Esa fe pública pone en ocasiones cuesta arriba muchas investigaciones y como es en poco tiempo, una propiedad o bien inmueble, pudo haber tenido múltiples movimientos, y en el proceso las personas resultan estafadas”, dijo.

Meléndez indico que muchas personas terminan siendo víctimas “amparadas a esa fe pública”.

“Entre más tiempo pasa puede haber involucramiento de más notarios, algunos engañados y otros de organizaciones criminales”, explicó.

Estar alertas

En el país existen cerca de 9.600 notarios, según había indicado a este medio Mariano Jiménez, director de la Dirección Nacional de Notariado (DNN).

Jiménez señaló que los profesionales que cometen los delitos se aprovechan de que las personas no revisan constantemente el estado de sus propiedades.

Esto facilita que estos bienes puedan ser traspasados dos o tres veces, hasta hipotecados. Además, fue enfático que desde hace varios años realizan un trabajo conjunto con la Fiscalía General, el Organismo de Investigación Judicial y el Registro Nacional para detectar movimientos irregulares de un grupo de notarios que tienden a realizar estos actos ilegales. Un total de 540 por fraude registral registra el país entre 2014 y 2024, de las cuales 292 corresponden a la provincia de San José, según el Sistema de Informe Policial Homologado (IPH).

Uno de los datos que llaman la atención es el pico de denuncias entre 2021 y 2023 a nivel nacional, con 228, la cifra más alta en un periodo de 10 años.