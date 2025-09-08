Cientos de ticos no pudieron entrar el viernes pasado al Estadio Nacional de Nicaragua, con motivo del juego entre las selecciones de ese país y de Costa Rica. Se vivieron momentos de tensión y muchos costarricenses decidieron devolverse a sus hoteles a ver el juego por televisión.

Se cuestionó a la organización y algunos afectados empezaron a hablar de sobreventa de entradas. Ese tema fue rechazado por la Federación Nicaragüense de Fútbol.

Por medio de un comunicado de prensa detallan que para dicho cotejo había un espacio destinado para la barra tricolor. “Inicialmente, se habilitó un área exclusiva para la afición costarricense con capacidad de 1500 aficionados de acuerdo con las regulaciones internacionales, con su debida señalización y boletos diferenciados por color; esta cantidad fue notificada con suficiente anticipación a las autoridades y aficionados ticos”.

Cuentan que a las 6:30 p.m. ya ese sector estaba lleno, por lo que coordinaron con Policía Nacional y otras autoridades para abrir otro sector. Sin embargo, no todos se dieron cuenta de la alternativa.

“La Federación Nicaragüense de fútbol subraya que es absolutamente falso que se haya producido una sobreventa de boletos o que se negara el acceso a la afición visitante, aun después de confirmarse una mayor cantidad de aficionados ticos de la que se permitía inicialmente”.

Cierran felicitando a ambas barras por el comportamiento ejemplar.