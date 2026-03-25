En menos de 50 segundos: Así ocurrió asalto a supermercado

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitó la colaboración de la ciudadanía para identificar a un hombre que figura como sospechoso de un asalto ocurrido en San Rafael de Alajuela.

Los hechos se registraron el pasado 30 de enero del 2026, a eso de las 8:15 p.m., cuando en apariencia el sujeto ingresó a un supermercado y, tras amenazar con un arma de fuego, sustrajo dinero en efectivo de la caja registradora, así como cigarrillos y licor.

El caso toma relevancia debido a que el hecho quedó grabado en video, material que ahora es utilizado por las autoridades para intentar dar con el paradero del sospechoso.

Según el OIJ, el hombre es de contextura regular y mide aproximadamente 1,70 metros de estatura.

Las autoridades piden a cualquier persona que tenga información comunicarse al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

El caso se mantiene en investigación.