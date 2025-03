En el plano personal, esta ha sido una semana complicada para el capitán y volante de Liga Deportiva Alajuelense, Celso Borges Mora. En medio del proceso de divorcio que tiene con su esposa, una española de apellido Peralta, ella presentó una denuncia ante el Juzgado de Pensiones contra Violencia Doméstica y Protección Cautelar.

Ahora Alajuelense anuncia que no jugará este domingo ante Cartaginés. “Alexis Gamboa, Fernando Piñar y Celso Borges están ausentes por manejo de cargas. Anderson Cardoso presenta una sobrecarga muscular”, reportan los rojinegros.

Sobre este caso, el abogado de Celso, Roger Guevara, indicó que “nos toma por sorpresa que se presente ante el Juzgado de Pensiones contra Violencia Doméstica, porque aquí lo que hay es una disputa de carácter patrimonial, en medio de unas negociaciones de altura y respeto. Nos toma por sorpresa esa estrategia de la contraparte y nos parece una coacción hacia Celso y más que involucra a los padres, cuando ellos no tienen relación”.

Por su parte, el abogado de la esposa de Celso, Hugo Navas, es contundente. “Ninguna estrategia, es más bien darle seguridad a mi representada para que no vayan a seguir en el mismo plan. Ella tenía tres tarjetas y le cerraron dos, cuando depende de la manutención de Celso. Si le quita el dinero, qué le va a pasar. No tiene a familiares ni a nadie. No es coaccionar a Celso, es que entiendan y la dejen de coaccionar a ella. Ya ella no duerme y le da miedo hasta que al cuidador que tiene le arrebaten los perros. No queremos que esto pase a más porque todos pueden perder los estribos”.