Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), advirtió que, si se mantiene el promedio de 2,7 homicidios diarios registrado en las últimas semanas, el país superará el récord de asesinatos alcanzado en 2023, cuando se contabilizaron 906 casos.

Según las estadísticas del OIJ, Costa Rica registra actualmente 692 homicidios, 10 más que los reportados en el mismo periodo del año anterior.

“A este ritmo vamos a llegar a los 900 homicidios y posiblemente superaremos la marca del 2023”, afirmó Zúñiga.

El año pasado, el país cerró con 880 asesinatos, ubicándose entre los tres años más violentos de la historia nacional.

“Generalmente, los homicidios aumentan al final del año, y eso es lo que estamos observando ahora. Si esta tendencia continúa, podríamos superar los 900 casos”, añadió.

Zúñiga insistió en la necesidad de ejecutar un control territorial para frenar los ataques y homicidios, aunque reconoció que esto requiere recursos. “Actualmente, los puntos calientes son barrios del sur de San José, Limón centro, Quepos y Parrita”, precisó.

Respuesta de Seguridad

Diario Extra consultó a Mario Zamora, ministro de Seguridad, sobre las proyecciones del OIJ, pero prefirió no hacer estimaciones.

“En materia de datos no puedo hacer futurología. Me limito a señalar lo que sí está bajo mi cargo, que es el aumento de la delincuencia”, respondió Zamora.

El ministro aseguró que, mientras el año pasado realizaron 120 mil aprehensiones, este año ya suman 140 mil, como parte de los esfuerzos contra la criminalidad.

A pesar de las limitaciones presupuestarias, Zamora afirmó que han intensificado las operaciones en las calles.

“Estamos haciendo lo máximo con los recursos disponibles. Me limito a lo que sí está bajo mi control”, concluyó.

Randall Zúñiga Director del OIJ

“Pensamos que podría aumentar los homicidios en el norte de la capital, probablemente por algunas acciones que realizaríamos en algún momento, y posiblemente Limón va a repuntar con otras acciones que vamos a hacer en Limón, esos dos puntos en específico podrían repuntar”.