Durante los últimos días, la Selección Nacional ha pasado por momentos difíciles tras los empates ante Nicaragua y Haití.

Ante esta situación, en la mesa de posibles convocados para poder ayudar a los jóvenes se colocan a futbolistas experimentados como Joel Campbell, Ronald Matarrita, Kendall Waston y Celso Borges. Este último al parecer ya habría dado el sí a su regreso.

Gustavo Roca, reconocido periodista hondureño, aseguró que esta es una estrategia desesperada de la Sele de cara al enfrentamiento ante Honduras. Esto lo dijo en Tiempo Extra Radio, programa que se transmite de lunes a viernes, de mediodía a 2 p.m. por la 92.3 FM de Extra Radio.

“Es irrisorio que estén convocando o queriendo meter presión para que convoquen a futbolistas que ya están pensando en cómo jubilarse del fútbol. O sea, hay que darles responsabilidad a estos chavitos que van saliendo, que están siendo duramente criticados. Para mí es algo desesperado de ustedes, se los digo con todo respeto“, dijo Gustavo.

Roca cree que hay que darle rodaje a los jóvenes, aunque esto nos cueste ir a la Copa del Mundo.

“Aunque te cueste un mundial, está bien. Honduras perdió las eliminatorias a Rusia, perdió en las eliminatorias a Catar, pero estos que perdieron esa eliminatoria a Catar por lo menos hasta ahora nos tienen con vida”, expresó.

Cree que criticar a los jugadores jóvenes es normal, ya que esto les ayudará en el futuro para que sean mejores futbolistas.

“En su momento criticamos a Kervin Arriaga y a Daniel Maldonado aquí en Honduras, entre otros, y son los que están en un mejor nivel en Honduras, y los que por lo menos confiamos que nos podrían llevar a la Copa del Mundo“, mencionó.

El partido entre ticos y catrachos está pactado para el 9 de octubre en el Estadio Morazán, a partir de las 8 p.m.