Cuando hay 8 goles a favor de un equipo hay muy poco que decir, pues es sinónimo de que hubo solo una oncena sobre el terreno de juego.

En juego de por la Copa Centroamericana y con solo un punto en dos presentaciones el Cartaginés llegaba a este cotejo con la obligación de ganar y golear. En conferencia de prensa el diplomático Carevic señalaba que no hablaban de goleada y Johan Venegas pedía respetar al rival. Pero a lo interno del camerino azul y blanco sabían que no había más allá.

Y cumplieron la meta de ganar los tres puntos y marcaron la histórica victoria de 8 a 1.

Con apenas 4 minutos en el cronometro ya Venegas abría la cuenta. Al final el cachetón se llevaría tres pepinos y Marcos Ureña por igual besaba las redes tres veces. Completó la goleada Diego Mesén con dos tantos. El gol de la honra lo marca Burgos al 27’.

Tremenda sorpresa pues los paperos ganaban 7 a 1 sobre el minuto 45+1.

Ya para el complemento no era necesario que el cuadro de la Vieja Metrópoli siguiera majando el acelerador, pues ya el daño estaba hecho. La derrota del Saprissa en Panamá, por la mínima, a manos del Independiente de Panamá y la victoria del cuadro afincado en la tierra de La Negrita pone más apretada la tabla del Grupo C. El Motagua de Honduras es líder con 7 puntos, pero muy cerca le siguen el CAI de Panamá y el Deportivo Saprissa. Ambos suman 6 unidades y le respiran en la nuca a los catrachos.

Cartaginés se mete en la pelea con 4 unidades y al fondo se queda Verdes de Belice con cero unidades en cuatro presentaciones.

El próximo juego de los brumosos será el 26 de agiosto en casa ante el CAI de Panamá. Ese mismo día el Saprissa recibe en La Cueva de San Juan de Tibás al poderoso Motagua del fútbol catracho.