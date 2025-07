Por medio de sus redes sociales, el jefe del departamento de prensa de la Asociación Deportiva Guanacasteca, César Blanco, contó lo que han sufrido desde que se les quitó la licencia de participación en primera división. Indica que han vivido momentos muy complicados, sin embargo, les llena de espera que el Tribunal Administrativo de Conflictos Deportivos del Instituto Costarricense de Deporte y Recreación (ICODER) ordenara a la Unafut y la Federación Costarricense de Fútbol el regreso de la licencia de participación.

“Todos nosotros en ADG, familias enteras, con niños pequeños en casa… cumplimos 3 meses sin recibir un colón de salario. Tres meses donde cada uno de nosotros en la administración fue a la oficina a trabajar, a reuniones de estrategia, a San José ida y vuelta el mismo día sin viáticos, a conferencias, a entregar documentos con los abogados, todo sin bajarnos de este barco, el cual había sido pisoteado y embarrialado por la manipulación y la mala leche de hasta algunos nicoyanos. ¡Increíble!

Pero como dije anteriormente, Dios es fiel, y es justicia. Dios nunca nos soltó y siempre mandó ángeles en nuestro camino, porque sé que no sólo en el mío, sino en el resto de compañeros. A mis ángeles humanos les doy todas las gracias. A toda mi familia, amigos, gracias por no soltarme nunca”.

César Blanco es el jefe de prensa de los nicoyanos.

Cierra mencionando que algunos decidieron irse de la institución. “De este barco, claro, unos se fueron, salieron corriendo desde el Día 1, pero estamos los que estamos. Algunos no creyeron, difamaron, calumniaron, la palabra ‘humo’ se hizo favorita entre quienes solo mala vibra podían acusar, etc. Pero no importa, la vida los retrató. Ya todos saben los nombres de cada quien… Y ahora sí, venimos más fuertes que nunca pariente”.