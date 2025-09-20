El cuadro guadalupano se mide esta noche a Alajuelense en el estadio José Joaquín “Colleya” Fonseca. El gerente deportivo, Robert Garbanzo, indicó en Extra Radio 92.3 F.M. que la Liga podría quitar del 11 estelar a los más connotados.

Será complicado contra Alajuelense y más con el Machillo. Es muy complicado, ya que tienen una plantilla muy amplia.

Creo que van a venir con un equipo alternativo.

Ellos juegan el martes por Copa Centroamericana y creo que nos va a poner un equipo muy alternativo”.

Indica que, ante los erizos, al igual que contra otros rivales, son los mismos tres puntos en disputa. “Es una motivación extra, nos jugamos mucho y debemos salir a pelear esos tres puntos. Que demuestren que siempre van a estar en una cancha y que lo disfruten como se disfrutan otras etapas de la vida”.

El análisis de la primera vuelta es negativo y no lo esconde. “La verdad mala, muy mala. El puesto en el que estamos lo dicta así. Muy ilusionado con lo que vi el miércoles y con lo que viene. Hemos ido subsanando errores que nos han costado puntos. Yo soy el primero en autocriticarme, pues soy la cabeza”.