En fuga sospechoso vinculado a red de trata de menores

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración ciudadana para localizar a un hombre de apellido Sun, de 49 años, quien se mantiene en fuga tras los allanamientos realizados este lunes por la Delegación Regional de Heredia.
Según las autoridades, el sujeto es sospechoso de integrar una organización criminal dedicada presuntamente a la trata de personas con fines de explotación sexual, caso en el que ya se detuvo a 19 personas (entre ellas 3 menores de edad) en distintos operativos desarrollados en Heredia, Guanacaste, San José, Cartago y San Ramón.
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La investigación comenzó en diciembre del año anterior tras una denuncia por persona desaparecida, que involucraba a una menor de edad. Durante las diligencias, los agentes identificaron a los cabecillas de la red, presuntamente 2 hombres de origen oriental, así como a los responsables del traslado y control de las víctimas.
Las autoridades judiciales solicitan a la ciudadanía reportar cualquier información que pueda ayudar a ubicar al sospechoso, ya sea de forma confidencial al número 800-8000-645 del OIJ o mediante el WhatsApp 8800-0645.
La investigación continúa en desarrollo bajo la dirección de la Fiscalía Adjunta de Heredia.