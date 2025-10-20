En fuga sospechoso vinculado a red de trata de menores

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración ciudadana para localizar a un hombre de apellido Sun, de 49 años, quien se mantiene en fuga tras los allanamientos realizados este lunes por la Delegación Regional de Heredia.

Según las autoridades, el sujeto es sospechoso de integrar una organización criminal dedicada presuntamente a la trata de personas con fines de explotación sexual, caso en el que ya se detuvo a 19 personas (entre ellas 3 menores de edad) en distintos operativos desarrollados en Heredia, Guanacaste, San José, Cartago y San Ramón.

Allanamiento por caso de trata de menores. Foto: Wilbert Hernández.

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La investigación comenzó en diciembre del año anterior tras una denuncia por persona desaparecida, que involucraba a una menor de edad. Durante las diligencias, los agentes identificaron a los cabecillas de la red, presuntamente 2 hombres de origen oriental, así como a los responsables del traslado y control de las víctimas.

Sospechoso en fuga. Foto: OIJ.

Los detenidos

Masculino de apellido Cen de 51 años, de nacionalidad china.

Femenina menor de 15 años.

Femenina menor de 13 años.

Femenina de 18 años, quien era menor de edad al momento que inició la investigación.

Masculino de apellido Montoya de 30 años.

Masculino de apellido Jara de 56 años.

Masculino de apellido Pérez de nacionalidad nicaragüense.

Femenina de apellido Ramírez de 34 años.

Masculino de apellido Brenes de 32 años.

Masculino de apellido Hernández de 31 años.

Masculino de apellido Ugarte de 27 años.

Masculino de apellido Valverde de 33 años.

Masculino de apellido Palma de 40 años.

Masculino de apellido Salgado de 32 años.

Masculino de apellido Miranda de 57 años.

Masculino de apellido Barrenechea de 35 años.

Masculino de apellido Portugués de 36 años.

Masculino de apellido Hernández de 26 años.

Femenina de apellido Madrigal de 47 años (recluida en centro penal).

Masculino de apellido Arrieta de 22 años.

Madre e hija detenidas como sospechosas. Foto: Wilbert Hernánde

Las autoridades judiciales solicitan a la ciudadanía reportar cualquier información que pueda ayudar a ubicar al sospechoso, ya sea de forma confidencial al número 800-8000-645 del OIJ o mediante el WhatsApp 8800-0645.

La investigación continúa en desarrollo bajo la dirección de la Fiscalía Adjunta de Heredia.