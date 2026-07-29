En fuga: Hija de “Macho Coca” figura como miembro de red narco

Una mujer de apellidos Bell Ramírez, hija del extraditable Gilbert Bell Fernández, alias “Macho Coca”, figura entre las personas investigadas por la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada (Faedo) como presunta integrante de una organización dedicada al envío de cocaína hacia Europa y Estados Unidos.

Bell Ramírez era uno de los 63 objetivos de la operación “Leviatán”, desarrollada mediante 65 allanamientos en Limón, Guápiles, Siquirres, San José, Puntarenas y San Carlos. Sin embargo, no fue localizada durante las diligencias, por lo que las autoridades la declararon en fuga.

Según la investigación del Ministerio Público, la sospechosa es pareja sentimental de uno de los presuntos cabecillas de la organización, un hombre de apellidos Casanova Duarte, y además es investigada por el supuesto delito de legitimación de capitales.

El fiscal general, Carlo Díaz, explicó que la estructura criminal operaba como una red de apoyo para otros grupos dedicados al narcotráfico internacional.

“Se pretende detener a 63 personas vinculadas con una organización que brindaba servicios de logística a otros narcotraficantes para el envío de cocaína a Europa y a los Estados Unidos. Esta organización estaba integrada por personeros de APM Terminals, también de la Policía de Fuerza Pública, Policía de Fronteras y miembros de seguridad privada”, indicó.

Díaz agregó que, de acuerdo con la investigación, la organización logró enviar más de 14 toneladas de cocaína hacia ambos destinos.

“Esta organización envió más de 14 toneladas de cocaína a Europa y a los Estados Unidos”, afirmó.

Centro de operaciones

La investigación, iniciada en 2023, sostiene que la organización desarrollaba sus actividades principalmente en APM Terminals, en Limón, desde donde presuntamente brindaba servicios logísticos a distintas organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas.

Según la Fiscalía, la estructura cobraba alrededor de $250 mil por cada envío de cocaína, independientemente de la cantidad transportada. Ese dinero era distribuido entre las personas que participaban en la operación.

Se les atribuye el envío de 13.885 kilos de cocaína a países europeos.



Las autoridades atribuyen al grupo el envío de 13.885 kilogramos de cocaína a países europeos entre ellos España, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Noruega y 670 kilogramos a Estados Unidos, para un total de 14.555 kilogramos, cifra sustentada en 16 decomisos realizados durante el desarrollo de la investigación.

Las pesquisas permitieron identificar dos métodos para contaminar contenedores con droga. El primero consistía en ocultar la cocaína dentro de los sistemas de refrigeración o compartimentos antes de ingresar a la terminal portuaria. El segundo, conocido como “mete y saca”, consistía en extraer ilegalmente contenedores de APM Terminals, trasladarlos a predios en Limón para introducir la droga y posteriormente reingresarlos a la terminal con la presunta colaboración de funcionarios y personal de seguridad.

De acuerdo con la Fiscalía, la organización era liderada por personas de apellidos Méndez León, Casanova Duarte y Camacho Jara.

Policías entre los investigados

La operación también busca detener a 10 oficiales de la Policía de Fronteras, 13 oficiales de seguridad privada, 12 conductores de cabezales y varios funcionarios de APM Terminals y de empresas contratistas, quienes presuntamente facilitaron el ingreso y salida de contenedores sin activar los controles de seguridad.

El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, calificó el operativo como uno de los más importantes ejecutados por la Policía de Control de Drogas (PCD).

Campos confirmó que, al momento de brindar las declaraciones, 49 personas ya habían sido detenidas, mientras continuaba la búsqueda de Casanova Duarte y otros sospechosos.

“No solamente se identifica al líder de apellido Casanova, que en este momento estamos tras la búsqueda de él, sino que identificamos a nueve policías que estaban siendo parte de esta estructura”, señaló.

El jerarca aseguró que la investigación también busca combatir la corrupción que se encuentra dentro de las instituciones.

“Vamos a estar erradicando la corrupción. Vamos a hacer todo lo necesario para analizar la información que recibimos y dar con esa gente que ha querido manchar el uniforme. Esto demuestra que las fuerzas públicas de este país no solo enfrentan la delincuencia, sino también la corrupción interna”, concluyó.

Como parte de la investigación, las autoridades han decomisado 14.554 kilogramos de cocaína, $139 mil, ¢11 millones en efectivo, además de identificar 27 bienes muebles, entre ellos vehículos, cabezales, embarcaciones y motocicletas, así como ocho propiedades que, según la Fiscalía, habrían sido adquiridas con recursos provenientes de las actividades ilícitas.