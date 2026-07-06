En fotos: Conductor pierde la vida tras brutal choque contra poste

Un hombre adulto falleció la tarde de este lunes luego de que el vehículo liviano en el que viajaba colisionara contra un poste en San Vicente de Moravia.
El accidente se reportó en las cercanías de la Universidad Católica a eso de las 12:28 p.m., cuando la Cruz Roja Costarricense se trasladó a la escena.
A la llegada de los rescatistas, la víctima ya no presentaba signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en el sitio. Además, confirmaron que un segundo paciente se encontraba en la escena en condición estable.
De momento no han trascendido detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias en que ocurrió el choque. El caso quedará en manos de las autoridades correspondientes para la investigación respectiva.