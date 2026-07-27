En fotos: Así trasladaron a alias “Diablo” bajo fuerte operativo

Un amplio despliegue de seguridad marcó la llegada de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, a los Tribunales del Primer Circuito Judicial este lunes, donde enfrenta nuevas diligencias tras su captura en San Bernardino de Sarapiquí.

Las imágenes muestran el fuerte operativo organizado por las autoridades para garantizar el traslado del considerado narcotraficante más buscado del país.

Fotografía Sergio Espinoza

Fotografía Sergio Espinoza

Oficiales fuertemente armados, vehículos policiales y un estricto cordón de seguridad acompañaron el ingreso del sospechoso al edificio judicial.

Alias “Diablo” fue detenido el pasado 24 de julio luego de un intenso enfrentamiento armado de casi una hora con agentes del OIJ, operativo en el que también fue capturado alias “Tan” y murió alias “Coco Guácimo”.

Desde su ingreso al sistema penitenciario, Arias Monge permanece bajo un régimen de máxima contención, con estrictas medidas de seguridad para evitar cualquier intento de fuga o comunicación con organizaciones criminales.

Fotografía Randall Sandoval

La comparecencia de este lunes se desarrolló bajo un dispositivo considerado como uno de los más fuertes desplegados en los últimos años para el traslado de un privado de libertad de alta peligrosidad.