En fotos: Así luce el caos por el cierre de la Ruta 32

Decenas de transportistas permanecen varados desde la madrugada de este lunes en la Ruta 32, luego del cierre de la vía por las fuertes lluvias registradas durante la noche entre domingo y lunes.

A lo largo de varios kilómetros se observa una extensa fila de vehículos pesados y livianos que aguardan la reapertura del paso. La mayoría corresponde a camiones de carga, cuyos conductores permanecen detenidos a la espera de que las autoridades permitan nuevamente la circulación hacia el Caribe.