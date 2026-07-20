En fotos: Así luce el caos por el cierre de la Ruta 32

Decenas de transportistas permanecen varados desde la madrugada de este lunes en la Ruta 32, luego del cierre de la vía por las fuertes lluvias registradas durante la noche entre domingo y lunes.
A lo largo de varios kilómetros se observa una extensa fila de vehículos pesados y livianos que aguardan la reapertura del paso. La mayoría corresponde a camiones de carga, cuyos conductores permanecen detenidos a la espera de que las autoridades permitan nuevamente la circulación hacia el Caribe.
Las imágenes captadas en el sitio evidencian la magnitud de la presa, que se extiende por distintos puntos de la carretera y mantiene afectadas a decenas de personas que utilizan esta ruta como principal conexión entre el Valle Central y Limón.
Las autoridades mantienen el cierre mientras realizan inspecciones para verificar las condiciones de seguridad en la carretera, afectada por las intensas precipitaciones.
Las lluvias están asociadas al paso de una onda tropical que continúa generando condiciones de inestabilidad sobre el territorio nacional y que, según los pronósticos, seguirá provocando aguaceros en distintas regiones del país durante este lunes.