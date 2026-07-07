En fotos: Así está la escena del doble homicidio en San José

Autoridades judiciales y oficiales de Fuerza Pública mantienen acordonada la escena del doble homicidio ocurrido en Cristo Rey, San José, donde 2 hombres fueron asesinados a balazos.

De acuerdo con la información brindada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las víctimas se encontraban en vía pública cuando fueron interceptadas por sujetos que viajaban en motocicleta, quienes les dispararon en múltiples ocasiones antes de darse a la fuga.

Los fallecidos fueron identificados como García, de 43 años, y Campos, de 42 años, ambos con heridas de arma de fuego.