En fotos: Así está la escena de mortal accidente en Santa Ana

Un motociclista perdió la vida la madrugada de este viernes luego de verse involucrado en un aparatoso accidente de tránsito con un vehículo liviano en las cercanías de Terrazas Lindora.
La escena continúa bajo custodia de las autoridades y deja ver la magnitud del impacto.
Las imágenes captadas en el sitio muestran al automóvil con serios daños en su parte frontal, mientras que la motocicleta terminó varios metros más adelante, cerca del lugar donde quedó el cuerpo de la víctima.
En la zona permanecen oficiales de la Policía de Tránsito, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y otros cuerpos de emergencia, quienes realizan las diligencias respectivas.
El incidente también ha generado complicaciones para los conductores. Uno de los carriles permanece completamente cerrado, lo que ha provocado largas presas, principalmente en el sentido Belén–Santa Ana, una ruta que de por sí suele registrar alta carga vehicular durante las primeras horas del día.
La Cruz Roja Costarricense informó que la emergencia fue atendida a las 4:59 a. m. A la llegada de los socorristas, el conductor de la motocicleta ya no presentaba signos vitales.
Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente y hacen un llamado a los conductores a transitar con precaución o buscar rutas alternas mientras concluyen los trabajos en la escena.