En fotos: Así combaten incendio en recicladora

Las imágenes muestran las labores del Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja Costarricense y oficiales de la Fuerza Pública, quienes permanecen en el sitio mientras continúan las labores para controlar las llamas.

Las autoridades mantienen un amplio despliegue de emergencia por el incendio que afecta una recicladora en San José, en las cercanías de la rotonda Rancho Guanacaste, una escena que quedó captada en fotografías.

De acuerdo con la información de bomberos, 2 personas fueron rescatadas de la estructura durante la atención de la emergencia. Además, el incendio provocó que una vivienda cercana se vea afectada.

Debido al operativo, la ruta hacia Alajuelita permanece cerrada, por lo que las autoridades solicitan a los conductores tomar rutas alternas y atender las indicaciones del personal en el lugar.

El incendio consumió gran parte de la recicladora y los bomberos trabajaron desde varios frentes para evitar que el fuego se propague a otras estructuras cercanas.