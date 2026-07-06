La sentencia condenatoria impuesta a seis integrantes de la organización criminal conocida como “Los Picachú“, liderada por un hombre de apellidos Ramos Quirós, alias “Gordo Ramos”, quedó en firme.

Las condenas fueron dictadas tras un juicio que concluyó en junio del 2025 y, posteriormente, las defensas de los imputados presentaron recursos de casación; sin embargo, en un fallo reciente, la Sala de Casación Penal los declaró inadmisibles, por lo que las penas quedaron en firme.

Se trata de una pena total de 325 años de prisión, readecuada en condenas individuales que oscilan entre los 30 y los 46 años de cárcel.

Los imputados integraban una organización criminal que operaba en Puntarenas y, en determinado momento, estos comenzaron a mantener enfrentamientos con miembros de otro grupo delictivo conocido como “Los Guayacanes”.

De acuerdo con la investigación, los acusados llegaron en enero de 2023 al sector de Bellavista de Puntarenas, donde se encontraban integrantes de la banda rival, y dispararon a las personas con armas de fuego de alto poder destructivo.

Como consecuencia del ataque, Bryan Álvarez Jiménez falleció en el sitio tras sufrir heridas en el tórax y el abdomen, mientras que otro hombre, de apellido Cuaresma, resultó herido en la rodilla izquierda.