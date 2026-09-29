Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Esta tarde, Fiscalía Adjunta contra el Tráfico de Drogas desarticuló puntos de venta de droga durante tres allanamientos en el distrito Hospital y el barrio Corazón de Jesús en La Uruca, San José.

Según el fiscal adjunto, Mauricio Boraschi, las autoridades judiciales ejecutaron un operativo en las cercanías de la escuela Barrio Corazón de Jesús, donde se identificó un punto de venta de sustancias ilícitas en las cercanías del centro educativo.

Foto: Randall Sandoval. “Aquí teníamos un punto, donde hay un sujeto que se ha venido dedicando a la venta de drogas de manera ya habitual. Es una zona que se llena de personas con problemas de adicción y que genera problemas para la comunidad, pero además, hay una organización que está tratando de apropiarse de este punto”, señaló. El sospechoso fue detenido por la policía con un arma de fuego y, en la vivienda, los uniformados realizaron el hallazgo de gran cantidad de droga. Esta persona, la cual no trascendió su identidad, fue puesta bajo las órdenes del Ministerio Público para que determine su situación jurídica. Foto: Randall Sandoval. De acuerdo con Boraschi, este hombre ha sufrido varios atentados en la zona, lo que se ve reflejado en las infraestructuras de las casas aledañas.

Foto: Randall Sandoval.

Durante la mañana, la Policía de Control de Drogas (PCD), bajo la función de la Fiscalía General de Narcotráfico, realizó 10 allanamientos en diferentes puntos de droga en Bajo Capulín de Liberia.

Desde horas de la madrugada de este martes, se ejecutó una serie de operativos policiales denominados “Plan Escudo”, realizados en diferentes partes del territorio nacional.