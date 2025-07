La familia de Rufina Marlene Jiménez, de 56 años, vive momentos de angustia al no conocer su paradero desde el pasado 2 de julio, fecha en la que tuvieron el último contacto con ella. Según trascendió, Jiménez, madre de tres hijos, habría salido hace 15 días de la casa donde residía para trasladarse, aparentemente, a la vivienda de una amiga en Langostino de Puntarenas.

Al parecer, la mujer trabajaba en una soda del lugar y mantenía comunicación constante con su familia.

Diario Extra conversó con Ariana Coto, hija de Rufina, quien explicó que el último contacto que tuvo con ella fue el domingo anterior, por medio de mensajería WhatsApp.

Desde entonces, el número no responde llamadas ni mensajes.

“Me preocupa que no me conteste porque ella no es así. Ahorita pienso lo peor. No tiene problemas con nadie, nunca ha tenido vicios ni debe dinero”, expresó.