En estas provincias hay casos activos de Chikungunya 

Tras la confirmación del Ministerio de Salud sobre la detección de un nuevo caso de chikungunya en el país, la cartera confirmó las provincias en dónde hay casos activos.

La cifra total de contagios asciende a 4, reportados durante este año. La paciente confirmada esta semana es una mujer de 52 años, vecina de Heredia, cuyo contagio se clasifica como importado tras un viaje reciente a Nicaragua, país donde se encontraba durante el periodo de incubación del virus.

Actualmente, la distribución de los casos activos se concentra en tres provincias: 2 en el cantón de Esparza (Puntarenas), uno en Carrillo (Guanacaste) y el caso más reciente en Heredia.

La ministra de Salud, Mary Munive, destacó que, aunque se han confirmado estos registros, en el territorio nacional no se ha reportado circulación oficial del virus desde el año 2017.

Las autoridades advierten que los síntomas suelen aparecer entre 4 y 8 días después de la picadura del mosquito Aedes aegypti.

Foto con fines ilustrativos (Foto: Mauricio Aguilar

De acuerdo con Frannia Arias, médica general, los pacientes presentan:

Fiebre alta súbita

Dolores musculares

Dolor articular particularmente intenso e incapacitante que puede prolongarse por varias semanas

Otros signos de alerta incluyen erupciones cutáneas, dolor de cabeza, náuseas y fatiga persistente.

Para frenar la propagación, Salud insta a la ciudadanía a eliminar criaderos de mosquitos en agua estancada, tapar tanques de agua y limpiar floreros con frecuencia.

Asimismo, se recomienda el uso de repelente y ropa de manga larga, además de acudir de inmediato a los servicios médicos ante la presencia de síntomas para recibir el diagnóstico correspondiente.