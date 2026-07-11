En el Morera Soto se define el nuevo inquilino de primera

La sede, fecha y hora de la promoción para descubrir al décimo equipo de la máxima categoría del fútbol tico están definidos.

El próximo sábado a las 7 p.m. en el Estadio Alejandro Morera Soto, Escorpiones de Belén y Guadalupe F.C. se enfrentarán, a partido único, por un lugar en la primera división.

El compromiso se disputará tras el anuncio, por parte de la Federación Costarricense de Fútbol, de que Municipal Liberia pierde su licencia.

Los belemitas obtuvieron la posibilidad de jugar este encuentro luego de finalizar subcampeón de la Liga de Ascenso, al ser el club que terminó como primero en la tabla general, superando al campeón, Inter San Carlos.

Los guadalupanos llegarán con la intención mantenerse tras descender al cierre de la temporada.