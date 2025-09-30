El Municipal Pérez Zeledón no pudo celebrar con una victoria su cumpleaños 34, logrado este domingo, en el juego de la noche de este lunes ante el Municipal Liberia. Al final el marcador arrojó un empate 1 a 1.

Juro que nunca nos había generado tanta expectativa un juego entre los sureños y el cuadro de la Ciudad Blanca. Pero es que ambos están haciendo un gran semestre en este Apertura 2025.

Los de casa empezaron dominando el encuentro, sin embargo se daba la falla de no poder concretar en el arco rival.

Pero de tanto ir al frente se abrió el marco y anotó el equipo local. El VAR determina una posición prohibida de Manuel Morán.

De inmediato se da la respuesta de los coyotes con una excelente jugada de Gabriel Leiva.

Toma el balón y con pierna izquierda la pasa a su compañero Malcom Pilone. Un hombre de la zaga apenas logra peinar el cuero. La de gajos sigue su ruta hacia Pilone, quien de izquierdazo la conecta para estremecer las redes de la cabaña enemiga.



Pilone marcó para Liberia.

Se notó como los Guerreros del Sur dominaron el juego y en muchos tramos eran amos del cotejo.

El gran pecado era terminan la última jugada. La ansiedad se hacía presente y a la vez era aprovechada por los chiquillos liberianos.

A Randy Ramírez y Sebastián Padilla no les pesaba su juventud y se metían a luchar contra los más rayados.

Una nueva historia

El medio tiempo le sirvió al cuadro del sur de nuestro país para hacer un llamado al orden y ver que como locales era su deber imponerse. Volvieron a ser los dominantes pero esta vez si se les abrió el arco. Apenas al 48 se cobra tiro de esquina y dentro del área se eleva Rawy Rodríguez para poner a celebrar a la fanaticada que les llegó a apoyar.

Ahora si el juego se teñía de los colores azul, celeste y blanco, de aquel cuadro que entre otros defendieron jugadores de la talla de Taylor Morales, Freddy Fernández y Fárlem Ilama, entre otros.

Pero los hombres en cancha no pudieron cambiar la historia.

La afición sureña le reclamo a los árbitros su labor al cierre del cotejo.

Los locales pierden la posibilidad de meterse más en la pelea. De haber ganado los visitantes hubieran quedado en la cima, la cual sigue siendo del Deportivo Saprissa.