En duelo de ticas en México portera recibe dos goles

La Fecha 11 del Torneo Clausura del fútbol mexicano puso frente a frente a la portera tica Daniela Solera con Mazatlán contra el Monterrey de Valeria del Campo.

La guardameta fue titular y recibió un par de goles. El primero de lo marca la española Lucia García al minuto 15, mientras que el 0-2 fue de la californiana mexicana Christina Marie Burkenroad al 58’. Solera fue titular, mientras Del Campo estuvo en banca y no jugó.

Con este resultado las rayadas de Monterrey se ubican en la primera posición con 29 puntos. Mazatlán tiene la posición 11 con 15 puntos.

Sus próximos juegos serán Atlas – Monterrey y León – Mazatlán, ambos el lunes a las 7 p.m. y 9 p.m.