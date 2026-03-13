En duelo de ticas en México portera recibe dos goles

Daniela Solera de Mazatlán cae ante el Monterrey de Valeria del Campo

Si quieren jugar fútbol, será sin una portería.

La Fecha 11 del Torneo Clausura del fútbol mexicano puso frente a frente a la portera tica Daniela Solera con Mazatlán contra el Monterrey de Valeria del Campo.

La guardameta fue titular y recibió un par de goles. El primero de lo marca la española Lucia García al minuto 15, mientras que el 0-2 fue de la californiana mexicana Christina Marie Burkenroad al 58’. Solera fue titular, mientras Del Campo estuvo en banca y no jugó.

Con este resultado las rayadas de Monterrey se ubican en la primera posición con 29 puntos. Mazatlán tiene la posición 11 con 15 puntos.

Sus próximos juegos serán Atlas – Monterrey y León – Mazatlán, ambos el lunes a las 7 p.m. y 9 p.m.