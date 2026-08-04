“En Costa Rica tampoco hay canchas hermosas”

El técnico Alexander Vargas salió al paso de las críticas hacia el Estadio Nacional de Nicaragua, donde se jugará el partido por la Copa Centroamericana entre el Diriangén y Liga Deportiva Alajuelense.

El estratega tico que está a cargo del “Cacique” dijo que “no se come ese cuento” y que, al haber pasado por algunos clubes de la Primera División nacional, espera que no se tome como excusa la cancha, ya que en nuestro país también hay deficiencias.

“Tampoco es que en Costa Rica hay canchas extremadamente hermosas. A veces le quieren tirar a uno esas cosas, pero es fútbol y todos hemos jugado en buenas canchas, malas canchas, con lluvia, con sol, con afición, sin afición, entonces no va a ser determinante”, manifestó.

El Cacique viene de un empate por la Liga de Nicaragua.

Vargas, quien dirigió a clubes nacionales como Herediano, Grecia, Guanacasteca, Puntarenas y Guadalupe FC, no se dio por menos y asegura que, lo que vale en el eldeporte es la preparación.

“También allá ha habido gramillas así, entonces los ticos están acostumbrados. Yo ese cuento no me lo como. Lo que importa es el trabajo, lo que usted prepara y la fe de ganar un partido”, indicó.

Diriangén y Alajuelense jugarán este martes a partir de las 8:00 p.m.