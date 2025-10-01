Muy molesto se mostró el presidente del Club Sport Cartaginés, el señor Leonardo Vargas, al referirse al tema de selección nacional. A la salida de la delegación brumosa rumbo a Honduras, donde se medirán a Olimpia este jueves, el dirigente levantó la voz.

¿Cómo toma que no le llamaran jugadores a la Sele?

Yo trato de entender las cosas. Históricamente ha pasado eso y nosotros vamos a un partido complicado que es el jueves. De manera de que, si nos hubieran convocado a alguno, este tendría que entrenar solamente el sábado. Así tratamos de justificarlo. Llaman a dos mediocampistas, pero el mejor contención juega en el Cartaginés. Uno de da cuenta de eso, pero confía en el cuerpo técnico. En el fútbol hay muchos intereses y hay gente que está cerca de esas decisiones.

¿Esperaba un llamado? ¿Vio a Creichel Pérez en lista?

Como le digo eso me llama la atención. Esperaba que alguno fuera convocado, pero no sé la situación. Seguro en el momento en que hacen la lista no tenían esa información. Uno sabe que hay cosas que hacer para ganar un partido. Esperamos la lista del domingo porque hay que ganar ese partido. Hay que salir vivos de ahí y luego tratar de revertir la situación.

¿Qué tal el llamado de Warren Madrigal?

Obviamente uno se cuestiona. Es igual como lo de nuestro defensa Diego Mesén, que está por encima de muchos, pero el técnico es el que decide.

¿Qué opina de eso?

Eso como se mueve no me gusta y no lo he podido cambiar. Es una concha de muchos años. Voy a apoyar a la Sele, tratar de sumar y que se den las cosas en San Pedro Sula.