“En cada brazada llevo a Costa Rica”

Jeison Rojas, quien se desempeña como nadador de aguas abiertas, vivirá uno de los momentos más especiales de su carrera cuando encabece la delegación costarricense como abanderado en la ceremonia inaugural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, junto a la rugbista Cheryl Bryden. El atleta aseguró que portar el pabellón nacional representa un sueño cumplido y una enorme responsabilidad de cara a la cita regional.

“Para mí es un honor, es un orgullo representar a Costa Rica de esta forma como abanderado. Representa mucho compromiso. Es un sueño que tuve desde muy pequeño y ahora quiero aprovechar esta oportunidad para poner la bandera de Costa Rica en lo más alto y demostrar que nuestro país tiene el talento para competir entre los mejores”, expresó.

Rojas confesó que la noticia lo tomó por sorpresa, aunque conforme avanzaba el día comenzó a sospechar que algo especial podía ocurrir.

“Realmente no me lo esperaba. No sé cómo hicieron la elección, pero cuando iba llegando empecé a notar algunas cosas, como las cámaras y algunos comentarios de dirigentes. Ahí medio lo sospeché, pero cuando dijeron mi nombre fue bastante sorprendente y muy emotivo”, relató.

El costarricense competirá en la exigente prueba de 10 kilómetros en aguas abiertas, una disciplina donde la fortaleza mental juega un papel tan importante como la preparación física.

“Es una prueba muy larga, se sufre muchísimo y la parte mental es fundamental. Pero en cada brazada que uno da lleva el nombre de Costa Rica. En mi caso, siempre la intención es poner al país en lo más alto”, afirmó.

El atleta también recordó que detrás de cada competencia existe un enorme trabajo que pocas veces se ve desde afuera.

“Mucha gente solo observa las horas de competencia, pero no se da cuenta de todas las horas de sacrificio, entrenamiento y esfuerzo que hay detrás para llegar a este nivel”, comentó.

Consciente de la responsabilidad que implica representar al país y portar la bandera nacional, Rojas envió un mensaje a todos los costarricenses que seguirán de cerca su participación en Santo Domingo.

“Quiero que sepan que voy a dar alma y vida de corazón. Siempre lo he dado y siempre lo voy a dar por Costa Rica. Pueden esperar que entregue lo máximo de mí. Con todo lo que he entrenado, tengan por seguro que Costa Rica va a estar muy bien representada y voy a dejar hasta la última gota de esfuerzo en cada competencia”, concluyó.

Jeison Rojas será uno de los rostros de la delegación nacional en una edición histórica de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde buscará convertir el orgullo de portar la bandera en una actuación memorable dentro del agua.