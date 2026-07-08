6 misteriosas esferas metálicas aparecieron en una playa del norte de Queensland, Australia, y ya encendieron las alertas de las autoridades por su posible origen espacial.

Los objetos fueron hallados en Forrest Beach, cerca de Townsville, y en un inicio generaron preocupación porque podrían contener sustancias peligrosas. De hecho, las autoridades establecieron un perímetro de seguridad y trasladaron varias de las esferas en barriles especiales.

La Agencia Espacial Australiana (ASA) informó que, de forma preliminar, los objetos “parecen ser recipientes de presión de un vehículo de lanzamiento espacial”, es decir, piezas asociadas a cohetes o sistemas de combustible.

Especialistas citados por medios internacionales señalaron que estas esferas, conocidas popularmente como “space balls”, suelen ser restos que sobreviven al reingreso de basura espacial a la atmósfera. Incluso, no se descarta que hayan contenido hidrazina, un combustible altamente tóxico utilizado en cohetes.

Las autoridades pidieron a la población no tocar ningún objeto sospechoso que aparezca en la zona y reportarlo de inmediato a los servicios de emergencia, ya que no se descarta que aparezcan más restos en los próximos días.