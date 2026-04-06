En Alajuelense reconocen que han quedado a deber

La Liga Deportiva Alajuelense pasa por momentos tensos rumbo la clasificación a semifinales del Clausura 2026, esto tras empatar 1-1 en casa ante Guadalupe.

Los manudos podrían perder el cuarto lugar de la tabla, dependiendo de lo que suceda hoy en el partido entre Municipal Liberia y San Carlos.

Ángel Zaldívar, delantero mexicano de Alajuelense, fue autocrítico tanto con su nivel como el de su equipo en general.

“En todo equipo grande, la exigencia es día con día, y uno que viene llegando trata de aportar lo mejor para el grupo. Los resultados son trabajo de todo el equipo pero uno es consciente de que uno puede hacerlo mejor. Cada día estamos en la mejora continua, en que el equipo esté mejor”, dijo.

Este torneo, los manudos han sido incosistentes, ya que no han alcanzado más que el cuarto lugar. Zaldívar reconoce sa inconsistencia.

“Hemos quedado a deber en esta etapa del torneo. Nos queda cerrar con todo, nos quedan 4 partidos que tenemos que jugarlos con todo para poder buscar la clasificación”, expresó el mexicano.

Por su parte, el defensor Aarón Salazar lamentó el resultado ya que mañana podrían amanecer fuera de zona de clasificación.

“Fue un mal resultado, ahorita nos estamos jugando mucho, tenemos equipos que están muy cerca. Teníamos que sumar de 3 para mantener el cuarto lugar. Tenemos que trabajar el doble esta semana, no nos está alcanzando con lo que estamos haciendo“, dijo Salazar.

La Liga Deportiva Alajuelense podría revertir esta situación en las últimas 4 fechas, donde enfrentarán a Sporting FC, Saprissa, Puntarenas FC y Municipal Liberia.