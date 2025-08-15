Roberto Barrantes, padre del joven fallecido y del otro que resultó gravemente herido durante el accidente ocurrido el pasado 3 de agosto en Garabito, aseguró a Diario Extra que su hijo estuvo a punto de perder el brazo izquierdo.

El hecho corresponde al percance en el que un autobús, que transportaba al menos a 28 menores y presentaba fallas en el sistema de frenos, colisionó contra cinco vehículos, provocando la muerte de una persona y múltiples heridos.

El joven lesionado ingresó al Hospital Monseñor Sanabria con una fractura expuesta en el codo.

Según su padre, la herida fue suturada sin una limpieza adecuada, incluso con restos de pintura y suciedad del accidente, lo que desencadenó una infección severa que avanzaba rápidamente hacia la gangrena.

“Ya se estaba haciendo una infección grandísima. En seis horas más le habría amputado el brazo”, relató Barrantes, quien explicó que tuvieron que trasladarlo de urgencia a una clínica privada, donde fue intervenido quirúrgicamente y lograron salvarle la extremidad.

El padre también señaló que en el centro médico público habían programado la cirugía para 18 días después del accidente, a pesar de la gravedad de la lesión.

Además de la fractura en el brazo, el joven sufrió múltiples lesiones en la cabeza y el rostro.